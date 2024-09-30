将棋の第７２期王座戦五番勝負第３局が３０日、京都市の「ウェスティン都ホテル京都」で指され、先手の挑戦者・永瀬拓矢九段は、藤井聡太王座＝竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖との七冠＝に１５６手で逆転負け。ストレートの３連敗で、昨年、藤井に奪われた王座奪冠はならなかった。夕食休憩後からじわじわと形勢を引き寄せ、藤井を先に１分将棋に突入させ、時間攻めでも苦しませた。持ち時間に余裕があったものの、慎重