夏から秋に切り替わるこの時期は、少しずつ気温が下がっていくこともあり、不思議と物寂しい気分になりやすいタイミングではないでしょうか。今回は、イラストが何に見えるか選ぶことで、あなたの「無自覚なセンチメンタル度」がわかる心理テストをご紹介しますQ．次のイラストは何に見えますか？ 一番近いものを選んでください。A：鍵穴B：木C：卓球のラケットD：キノコあなたはどれを選びましたか？さっそく結果をみてみましょ