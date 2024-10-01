【ニューヨーク時事】週明け３０日午前のニューヨーク外国為替市場では、円買い・ドル売りが優勢となった海外市場の動きが一服し、円相場は１ドル＝１４３円近辺に下落している。午前９時現在は１４２円９０銭〜１４３円００銭と、前週末午後５時比７５銭の円安・ドル高。