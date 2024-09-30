記者会見に臨む小泉選対委員長（左）と菅副総裁＝３０日、東京・永田町の自民党本部３０日に発足した自民党執行部では、副総裁に菅義偉前首相（衆院神奈川２区）、党四役の一角となる選対委員長に小泉進次郎元環境相（同１１区）が就いた。政権発足後すぐに衆院解散・総選挙に臨む方針で、総裁選の激戦余波に対処した挙党一致体制を築けるかどうか。その手腕が問われている。「厳しい船出だ」。副総裁就任の朝、国会入りした菅