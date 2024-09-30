女優の寺島しのぶ（51）が30日、自身のインスタグラムを更新。10月17日スタートのテレビ朝日ドラマ「ザ・トラベルナース」（木曜後9・00）のオフショットを公開した。同ドラマは2022年に放送された「ザ・トラベルナース」の続編。主演は岡田将生（35）が務める。寺島を含めた安達祐実、野呂佳代の続投キャストに加え、新キャストの森田望智、キム・ヒョンユルとのナース姿を披露した。「笑いの絶えない現場です」とつづり、