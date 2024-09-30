人気漫画『呪術廻戦』が、30日発売の『週刊少年ジャンプ』2024年44号で完結。著者・芥見下々（あくたみ・げげ）さんの直筆メッセージと描きおろしイラストが公開されました。SNSでは読者から感謝の言葉があがっています。『呪術廻戦』は2018年から『週刊少年ジャンプ』で連載開始し、“呪い”と呼ばれる人の負の感情から生まれる存在と、それを呪力を用いた呪術で祓う（はらう）呪術師との戦いを描いた物語です。完結に際し、SNSで