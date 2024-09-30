阪神は３０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）に０―２で敗れ、本拠地最終戦を白星で飾ることはできなかった。この日は?ＣＳにらみ?の継投となった。先発・青柳晃洋投手（３０）が５安打を浴びながらも２併殺に打ち取るなど、３回無失点で降板。４回からは、先発から中継ぎ待機となっていた村上頌樹投手（２６）がマウンドへ上がった。村上は４、５回は走者を背負いながらも、無失点投球。だが、両軍無得点で迎えた６回だ。一死一塁、