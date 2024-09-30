◆東京六大学野球秋季リーグ戦第３週第３日▽明大２−１慶大＝延長１０回＝（３０日・神宮）明大が慶大に連勝し、２勝１分けで勝ち点を２とした。延長１０回先頭、木本圭一内野手（３年＝桐蔭学園）が勝ち越しの左越えソロを放つなど、４打数２安打２打点と躍動した。見逃せばボール球。木本がそんな内角高め直球を強振した。打球は大きな弧を描き、左翼席に着弾する。今季１号、決勝のソロアーチだ。８回から２番手で救援した