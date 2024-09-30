◆パ・リーグ楽天１―２ロッテ（３０日・楽天モバイル）ロッテは楽天２連戦の初戦を制し、クライマックスシリーズ進出に王手を掛けた。佐藤都志也捕手が１―１で迎えた９回２死二、三塁の場面で、守護神・則本の甘く浮いたフォークを鋭く捉え、決勝の中前適時打に。一塁ベース上では歓喜に沸くナインに向け、力強く右拳を掲げ、「僅差の試合。１点を取ってもらいながら追いつかれた展開だったので。すごくうれしかった。打席の