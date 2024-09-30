タレントの稲村亜美が３０日までに自身のＳＮＳを更新。タンクトップ姿を披露した。稲村は自身のインスタグラムで、「広島大分転々としすぎてて楽しい」とつづり、タンクトップ姿で海辺などを訪れる様子をアップ。この投稿には「天使の様に可愛（かわい）くて大好き」「健康美」「可愛さ爆発してる」「スタイル抜群です」などの声が寄せられている。