◆パ・リーグ西武８―０日本ハム（３０日・ベルーナドーム）日本ハムの新庄剛志監督が、ポストシーズンに向けて大胆なオーダーを組んだ。今季１試合しか守備についていないレイエスを「１番・一塁」で、本職は捕手の郡司を「５番・二塁」で起用するなど、普段とは違うポジションで起用。外野はポジションを入れ替えながら、１５人の野手を送り出した。セ・リーグ主催試合ではＤＨがない日本シリーズも見据え、準備に取りかか