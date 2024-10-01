男子テニスの木下グループ・ジャパンオープンは３０日、東京・有明コロシアムでシングルス準決勝が行われ、世界ランキング１９位のウーゴ・アンベールと同２４位のアルトゥール・フィス（ともにフランス）が１０月１日の決勝に進んだ。アンベールはチェコ選手を６―３、３―６、６―２で下し、フィスはホルガ・ルネ（デンマーク）に７―６、７―６で競り勝った。