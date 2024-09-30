ラガルドＥＣＢ総裁が欧州議会で証言を行っており、インフレ目標の２％を速やかに達成できるとの確信が増したとし、それを１０月理事会で考慮に入れると述べた。 ・インフレ目標の２％を速やかに達成できるとの確信増した。 ・確信を増したことを１０月に考慮に入れる。 ・欧州の回復、逆風に直面している。 ・ディスインフレが過去２カ月で加速した。