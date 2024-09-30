きょうのドル円は先週末に自民党総裁選で石破氏が新総裁に決まったことによる円高・日本株安の流れが週明けも続き、ドル円は一時１４１．６０円付近まで下げ幅を拡大した。ただ、総裁前の１４６円台半ばから一気に５円程度急落したこともあり、海外市場に入って下げ過ぎ感からの買い戻しが出ている。急落した日経平均先物も海外市場で下げ止まっており、ドル円は１４２円台後半まで買い戻される展開。ただ、急落の割には買い戻し