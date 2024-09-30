ロッテ２―１楽天（パ・リーグ＝３０日）――ロッテが接戦を制し、３連勝。九回に佐藤の適時打で勝ち越した。４番手の菊地がプロ初勝利。楽天は八回に追いつく粘りを見せたが、則本が踏ん張れず、４連敗。◇西武８―０日本ハム（パ・リーグ＝３０日）――西武の新人・武内が８回無失点で２桁勝利に到達した。打線も三回に源田の２点内野安打で先制するなど効果的に得点し援護した。日本ハムは３安打に終わった。◇ソフトバン