大型で非常に強い台風第１８号は、１０月３日頃は暴風域を伴って沖縄地方に接近するおそれがあります。沖縄地方では、暴風やうねりを伴った高波に警戒してください。 【写真を見る】台風18号最新詳細情報風速70メートル935ヘクトパスカル…非常に強い勢力で沖縄に接近進路と勢力、風と波の情報も詳しく ［気象概況］大型で非常に強い台風第１８号は、３０日１５時には、バシー海峡にあって、１時間におよそ１