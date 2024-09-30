【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ゲームセンター「ME TOKYO IKEBUKURO」に集結した男女が、日々の鬱憤を晴らすようにクレーンゲームに没頭！ TOOBOEの新曲「きれぇごと」のMVが公開された。 「きれいごと」は、香音と千賀健永（Kis-My-Ft2）がW主演を務め、MBSドラマ特区『愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する―』のエンディング主題歌。 GROUPNが制作を手掛けたMVは、ゲ&#125