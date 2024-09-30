gibkiy gibkiy gibkiy、Rayflower、ZIGZO、元L'Arc-en-Cielのドラマー櫻澤泰徳(Sakura)が、11月20日に東京・荻窪Top Beat Clubにてイベント＜暗黒秋櫻＞を開催することが発表となった。◆櫻澤泰徳(Sakura) 像櫻澤泰徳の誕生日に開催される恒例イベント＜暗黒秋櫻＞は近年、ドラムイベントとのジョイントによる＜Busker Noir in 暗黒秋櫻＞としての実施が続いたが、2024年は＜〜Sakura 櫻澤泰徳生誕55周年記念〜 暗黒秋櫻＞と題して