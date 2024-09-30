稲葉浩志が本日9月30日、NHK総合テレビにてスタートする『tiny desk concerts JAPAN』レギュラー放送の初回に出演する。◆稲葉浩志 画像『tiny desk concerts』はアメリカの公共放送NPR(National Public Radio)がネット展開している音楽コンテンツだ。“小さな机のコンサート”の意味を持つこの音楽プラットフォームは、NPRが2008年にインターネットでスタートさせたものであり、文字通り、アーティストたちが“NPRオフィスの小さ