将棋の王座戦第3局で藤井聡太七冠は永瀬拓矢九段と対局し、終盤の逆転で3連勝を飾り、王座のタイトルを初防衛しました。先に3勝した方が制する5番勝負の王座戦。藤井七冠はこれまでの2局で2連勝し、タイトル防衛に王手をかけて第3局に臨みました。去年、藤井七冠が永瀬九段から王座を奪い八冠独占を達成した京都市の「ウェスティン都ホテル京都」で今月30日午前9時から始まった対局は後手・藤井七冠が攻め、先手・永瀬九段が