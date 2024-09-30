初防衛を果たし、永瀬拓矢九段（左）と感想戦を行う藤井聡太王座（カメラ・筒井政也）スポーツ報知

藤井聡太王座、大逆転勝ちで初防衛を達成「苦しい将棋だった」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 藤井聡太王座が30日、王座戦で永瀬拓矢九段に後手の156手で大逆転勝ちした
  • 「本局は苦しい将棋だったので、内容を高めて行かなければ」と振り返り
  • 無傷の3連勝で王座初防衛を達成し、10月には竜王戦七番勝負が開幕する
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 斉藤慎二 年内復帰は絶望的か
  2. 2. 粗品 活動休止の斉藤慎二に言及
  3. 3. 夫不倫も義父の衝撃発言にあ然
  4. 4. 藤井王座の大逆転 解説キョトン
  5. 5. 沖縄の実家売却か…金城武の近況
  6. 6. マイコプラズマ肺炎 都で大流行
  7. 7. 強盗をヘッドロック 客に感謝状
  8. 8. 「頂き女子」号泣に被害者が言及
  9. 9. 漫画原作 日テレがドラマ中止へ
  10. 10. 堂本光一に「訃報」質問か 炎上
  1. 11. ゴキブリ駆除高額請求 社名公表
  2. 12. 村上氏が総務相へ「一番だめ」
  3. 13. 山本舞香 新MC抜擢も批判続出か
  4. 14. 会見で憔悴? 菅氏に心配の声続出
  5. 15. 一生働かぬ49歳 同窓会で友呆れ
  6. 16. フェス殺人未遂 人違いの可能性?
  7. 17. 清水良太郎 緊急搬送されていた
  8. 18. 便器に便がつく…病気の可能性?
  9. 19. 元人気AV女優 引退後の職に言及
  10. 20. 「別人」戸田恵梨香の近影に驚き
  1. 1. マイコプラズマ肺炎 都で大流行
  2. 2. 強盗をヘッドロック 客に感謝状
  3. 3. 「頂き女子」号泣に被害者が言及
  4. 4. ゴキブリ駆除高額請求 社名公表
  5. 5. 村上氏が総務相へ「一番だめ」
  6. 6. フェス殺人未遂 人違いの可能性?
  7. 7. 袴田さんの「拘禁症」姉が明かす
  8. 8. 失職の兵庫知事 街頭であいさつ
  9. 9. 駄々こねる子 高市氏に批判の声
  10. 10. 「渡りきれない踏切」で男性死亡
  1. 11. 医師に「大学どこ?」患者の正体
  2. 12. 飲酒運転で1人死亡 消えた同乗者
  3. 13. 石破氏が麻生氏と面会 落胆の声
  4. 14. 袴田さん姉 控訴したければして
  5. 15. 沖縄で車暴走 祭り会場は騒然
  6. 16. 「頂き女子」事件 母語る判決時
  7. 17. 事故死装う? リュックに鉄アレイ
  8. 18. 飲酒運転1人死亡 「3時間休憩」
  9. 19. 社長滅多刺し 男の勝手な言い分
  10. 20. 10月は真夏日連続か 30度超えに
  1. 1. 森永卓郎氏「令和恐慌は確実」
  2. 2. 記念撮影拒否 麻生氏の態度波紋
  3. 3. 石破氏は「単純な話分からない」
  4. 4. 石破氏は適当だな ひっくり返る
  5. 5. ヨーカドー閉店辛すぎ 惜しむ声
  6. 6. 石破陣営の勝負飯 スタッフ悲鳴
  7. 7. 常に恩人を…石破氏の裏切り歴史
  8. 8. 高市陣営がブチギレている理由
  9. 9. 中国軍が44年ぶり太平洋へICBM発射　林…
  10. 10. 中国軍、横暴な行為に走る恐れ
  1. 11. 自民党・石破総裁　きょう第102代首相…
  2. 12. 栩内被告への判決にネットの反応
  3. 13. 寝るとき冷房 身体に悪いはウソ?
  4. 14. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
  5. 15. パリピ孔明作者も挑戦したい問題
  6. 16. 石破氏新総裁で麻生氏態度が波紋
  7. 17. 石破茂新総裁誕生に堀江貴文が言及！日…
  8. 18. 石破茂総裁 10月中に衆院解散へ
  9. 19. 女性問題で辞職 宮沢氏が出馬へ
  10. 20. アメリカ「投票妨害」の恐るべき歴史 …
  1. 1. NewJeansハニさん 国会召致へ
  2. 2. 片道89万円でカビ 印航空機話題
  3. 3. 動画撮影でヘビに噛まれ死亡 印
  4. 4. 韓国女優「独島」訪問し批判殺到
  5. 5. ナワリヌイ氏は「毒殺」文書入手
  6. 6. 米ディズニー 子の前で母親逮捕
  7. 7. 移民重荷で「490万円で帰って」
  8. 8. 「スーパーヒーロー」商標無効へ
  9. 9. 日本人憎悪? 男児刺殺の中国背景
  10. 10. 小遣いもらえず親蹴り倒す 中国
  1. 11. 米のハリケーン被害 13兆円超に
  2. 12. BLACKPINKリサ 新曲で熱愛暗示か
  3. 13. UFO研究家が驚きの可能性を示唆
  4. 14. 梨泰院事故 警察署長に禁錮3年
  5. 15. CGでない? 香港沖に巨大な水柱
  6. 16. 延滞最多は20代 韓国で無職増加
  7. 17. 「道徳超える」ローマ教皇が非難
  8. 18. メーガン妃いじめ疑惑で新証言か
  9. 19. 米女性 電子タバコで意識不明に
  10. 20. 誘拐された女児をサルが救出 印
  1. 1. 一生働かぬ49歳 同窓会で友呆れ
  2. 2. 娘逮捕のヤマハ発動機社長が辞任
  3. 3. 沖縄で破滅的な「コストコ渋滞」
  4. 4. 夢の長野移住も「引っ越したい」
  5. 5. 51歳で転職 年収200万円増のワケ
  6. 6. 「海外行きたくない」Z世代増加
  7. 7. 実家50万で売ります 富豪即買い
  8. 8. サラリーマン 金持ちなれない訳
  9. 9. 貧しい日本人 排除する施設増加
  10. 10. 日本郵便 郵便局で昼休み導入へ
  1. 11. 郵便局窓口「昼休み」導入、11月に計13…
  2. 12. 楽天 みずほFGと新業務提携へ
  3. 13. 500円の店ない 外食できぬ日本人
  4. 14. 水素バスに環境負荷物質 トヨタ
  5. 15. 東京とは大違い…地方移住の欠点
  6. 16. 三井住友海上 情報漏洩1万件超に
  7. 17. 年収による結婚の壁 残酷な現実
  8. 18. 昭和のオジサンが熱狂したバイク
  9. 19. GMOあおぞら銀で誤送金　振り込みに遅…
  10. 20. 東京巨大カジノ案 都知事の構想
  1. 1. 「死ぬ」とは、どういうことなのか
  2. 2. NTTとNEC　今ある光ファイバーをセンサ…
  3. 3. 携帯電話サービス「UQ mobile」にて海…
  4. 4. グーグルがスマートスピーカー「Google…
  5. 5. 4台のUSB機器を最大100mまで延長接続で…
  6. 6. パロアルト、進化するナイジェリアのサ…
  7. 7. 「ファイナルファンタジーXV」の発売記…
  8. 8. じぇじぇじぇー麺？ 「じゃじゃ麺」っ…
  9. 9. ECSの超小型・省電力PC「LIVA」に“Apo…
  10. 10. 資源循環で注目。今後の環境規格の国際…
  1. 11. 「不定期連載」“彼女と鉄道”ひたちな…
  2. 12. Xでブロックしたのに…閲覧可に?
  3. 13. [てっぱんアプリ！] GoogleにAIを活用…
  4. 14. Steamが利用規約を変更、強制仲裁条項…
  5. 15. スマホなど向け睡眠ゲーム「Pokemon Sl…
  6. 16. 「この曲名なんだろう？」iPhone 16な…
  7. 17. 携帯電話サービス「IIJmio」の利用者が…
  8. 18. LG、スマホ連携が可能な「LG Smart TV…
  9. 19. ビジネスシーンで大活躍の“ラグスポ”…
  10. 20. ドワンゴ発のオリジナルIPブランド「II…
  1. 1. パリピ気質? 大谷の嫌いなタイプ
  2. 2. 大谷が応えた1015億円の期待
  3. 3. イチロー氏凌駕 天才24歳に衝撃
  4. 4. 大谷 115年ぶり「伝説」達成確実
  5. 5. 大谷50号 300円の共同所有を提案
  6. 6. 大谷よりボンズ OB主張に猛反論
  7. 7. 再炎上 町田・黒田監督の人物像
  8. 8. 由伸と吉田正 韓が容赦ない酷評
  9. 9. 田中将大 出場選手登録を抹消
  10. 10. 巨人 菊田ら8選手に戦力外通告
  1. 11. ヤク7選手戦力外 近藤は引退示唆
  2. 12. 大谷幻の60盗塁 米「期待外れ」
  3. 13. 大谷と「死闘」ライバルが本音
  4. 14. 大谷衝撃のリーグ11冠 快記録
  5. 15. 新庄監督 流出危機に「お願い」
  6. 16. 大谷トリプルスリー MLB日本人初
  7. 17. グリーズマン 仏代表引退を表明
  8. 18. DeNA筒香 引退の阪神秋山と抱擁
  9. 19. 大谷と写真もデコピン異変に注目
  10. 20. 大谷 真美子さん&デコピンに感謝
  1. 1. 斉藤慎二 年内復帰は絶望的か
  2. 2. 粗品 活動休止の斉藤慎二に言及
  3. 3. 藤井王座の大逆転 解説キョトン
  4. 4. 沖縄の実家売却か…金城武の近況
  5. 5. 漫画原作 日テレがドラマ中止へ
  6. 6. 堂本光一に「訃報」質問か 炎上
  7. 7. 山本舞香 新MC抜擢も批判続出か
  8. 8. 会見で憔悴? 菅氏に心配の声続出
  9. 9. 清水良太郎 緊急搬送されていた
  10. 10. 「別人」戸田恵梨香の近影に驚き
  1. 11. Perfume 生放送番組で大事故寸前
  2. 12. 山田邦子 口説かれた芸人を暴露
  3. 13. ジョンソン終了 冒頭で自虐連発
  4. 14. ポルノ岡野の悪行 OAほぼカット
  5. 15. ワッキー怒りの投稿もリンチの声
  6. 16. 藤井聡太王座 大逆転で初防衛
  7. 17. レぺゼン 深夜謎投稿に心配の声
  8. 18. 27年所属 元芸人が吉本退所報告
  9. 19. 真栄田賢 浮気「今もしてます」
  10. 20. イッテQ復帰も手越に怒り出る訳
  1. 1. 夫不倫も義父の衝撃発言にあ然
  2. 2. 実は双子と知り驚いた芸能人1位
  3. 3. 忙しくてもキレイな人の習慣
  4. 4. 断捨離ハマった女性...衝撃決断
  5. 5. 五右衛門「震える程」人気パスタ
  6. 6. 2人同時? 夫の壮絶な社内不倫
  7. 7. 足疲れ解決 ユニクロ&GUブーツ
  8. 8. 乳液NG 美容のプロのスキンケア
  9. 9. 可愛すぎ！　彼氏が喜ぶ彼女の甘え方6…
  10. 10. 二度と来ないで…図々しいママ友
  1. 11. 妊娠中に吐き気するニオイに共感
  2. 12. 激レア スタバの幻フラペが発売
  3. 13. 「ホントにいい子なんだな…」男子が女…
  4. 14. 幼く見えない大人の「前髪」
  5. 15. セルフレジで7千円忘れ…神対応
  6. 16. やりがちNGメイク 垢ぬけ方法
  7. 17. そんなときに？　男子が女子につい「ム…
  8. 18. 【Peachy掲載】みんなに読まれた「恋愛…
  9. 19. 子の写真 AIが作るフォトブック
  10. 20. おしゃべり盛り上がる？　二人きりの会…
x