◆パ・リーグ楽天１―２ロッテ（３０日・楽天モバイル）楽天が３位ロッテとの直接対決２連戦の初戦を落とし、ＣＳ出場の崖っぷちに立たされた。７回１死、先発の早川がポランコに先制ソロを浴びたが、８回１死二塁、浅村の中前適時打で追いついた。しかし９回２死二、三塁、則本が佐藤にあまりにも痛い勝ち越し打を許してしまった。逆転すべく臨んだ９回１死一塁、石原が送りバントを試みたが打球は無情にもフライとなりアウ