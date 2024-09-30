お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（43）が30日放送のTBS系「ジョンソン」（後9・00）に出演。現在の手元にある現金の全財産を明かした。この放送で最終回となる同番組は「素敵なお金の使い方をご提案〜うまい話レストラン開店〜」と題して放送された。メンバーたちの「共同貯金250万円」を投資するということとなり、専門家の話を聞いたメンバーたち。メンバーたちが身に着けている時計の話となると、山内に対して「時