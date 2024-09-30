ロシアの独立系メディアは2月に刑務所で死亡したロシアの反体制指導者・ナワリヌイ氏の死因は毒殺だったと報じました。当局は自然死に見えるよう報告書を改ざんしていたとしています。ロシアの独立系メディア「インサイダー」は今月29日、ナワリヌイ氏の死因に関する当局の報告書を独自に入手し分析した結果、ナワリヌイ氏の死因は毒殺だったと報じました。連邦刑務所はナワリヌイ氏が死亡した当日に、散歩直後に意識を失い