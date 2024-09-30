横浜が誇るクラシックホテル「ホテルニューグランド」では、2024年10月1日からクリスマス限定ケーキとホームパーティーディッシュの予約を開始。注目は同ホテル直営ショップで販売するクラシカルな「ビュッシュ・ド・ノエル」です（画像は全て筆者撮影）。【画像で見る】横浜でしか買えない「かわいい＆絶品スイーツ」6選2024年のテーマは「Snow Magic Fantasy」ホテルニューグランドの2024年のホリデーシーズンのテーマは「Snow M