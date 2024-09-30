自民党派閥の政治資金規正法違反事件を受けて同党を離党した世耕弘成・元経済産業相（参院和歌山）は、次期衆院選で和歌山新２区から無所属で立候補する意向を固めた。地元後援会幹部と協議し、１０月５日にも出馬表明する見通しだ。関係者が明らかにした。新２区からは政治資金問題を巡る責任を取るため不出馬を表明した二階俊博・元幹事長の三男、伸康氏が自民から出馬予定で、党内から反発が出るのは必至だ。