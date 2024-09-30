２児のママとなったモデル・相沢紗世（４６）が２９日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」にコメントを寄せ、近況を報告した。「ＶｉＶｉ」や「ＣＬＡＳＳＹ」などでも活躍した相沢は、２０１５年９月下旬、当時オリックス（現中日ドラゴンズ）だった中島裕之選手（※その後、登録名を『中島宏之』に変更）と結婚。同年９月上旬には第１子長女が誕生していたことも発表し、Ｗおめでたとなった。その後、息子も誕生し、２児のマ