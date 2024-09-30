長引く咳などの症状が特徴の「マイコプラズマ肺炎」。東京都で患者数が過去最高となっています。子どもに多い感染症ですが、なぜこれほど感染が広がっているのでしょうか。【写真を見る】主な症状は発熱や長引く咳…マイコプラズマ肺炎が流行1医療機関あたり2.80人と統計開始以降最多に発熱や長引く咳などの特徴 1999年以降、最多に東京都港区の「クリニック ばんびぃに」では、ここ数週間、発熱や咳の症状を訴える患