2024年11月～12月に上演される、舞台『魔法使いの約束』エチュードシリーズ Part2と『魔法使いの約束』オーケストラ音楽祭～series collection～。この度、メインビジュアル・キャラクタービジュアル・キャスト情報などを含めた新情報が解禁となった。 舞台『魔法使いの約束』エチュードシリーズPart2【公演PV】 魔法使いと心を繋ぐ育成ゲーム『魔法使いの約束』（