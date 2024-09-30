総合車両製作所に立ち入り検査に入る国交省の担当者＝３０日午前９時２０分、横浜市金沢区列車の輪軸組み立て作業で不正が発覚したＪＲ東日本のグループ会社「総合車両製作所」（横浜市金沢区）に対し、国土交通省は３０日、鉄道事業法に基づき、立ち入り検査をした。同社は納入先２９社の列車の輪軸２１１４本で、組み立て作業時にかけた圧力値を日本産業規格（ＪＩＳ）の基準内に収まるように記録を改ざんした。基準値を超え