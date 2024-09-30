ドル円１４２．９０近辺、ユーロドル１．１１９０近辺＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方はドル買いの動き。米１０年債利回りが３．７６％付近から３．７９％付近に上昇していることに反応。 USD/JPY142.88EUR/USD1.1188