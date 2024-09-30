米１０年債利回りは３．７８５％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:39）（%） 米2年債 3.617（+0.057） 米10年債3.785（+0.034） 米30年債4.126（+0.023） ドイツ2.160（+0.027） 英国4.011（+0.034） カナダ2.957（-0.062） 豪州3.972（+0.014） 日本0.853（+0.008） ※米債以外は10年物