ドル円のピボットは１４２．４９円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:47現在） ドル円 現値142.88高値142.95安値141.65 144.64ハイブレイク 143.79抵抗2 143.34抵抗1 142.49ピボット 142.04支持1 141.19支持2 140.74ローブレイク ユーロ円 現値159.84高値159.89安値158.11 162.23ハイブレイク 161.06抵抗2 160.45抵抗1 159.28ピボット 158.67支持1