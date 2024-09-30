韓国の国民的スターの歌手で俳優のチャウヌが３０日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）で日本のバラエティー番組に初出演した。２０１６年にＫ―ＰＯＰグループ「ＡＳＴＲＯ」の一員としてデビュー。２０年、日本でも放送されたドラマ「女神降臨」で爆発的人気に。今年２月に発売された初ソロアルバム「ＥＮＴＩＴＹ」が世界２７か国で１位を獲得。圧倒的なスタイルで「漫画から飛び出した男」と称され