能登半島地震で被害を受けた輪島塗の関係者を招いた工芸シンポジウム「伝統と未来を考える〜いま、求められる革新とは〜」が３０日、東京・大手町のよみうり大手町ホールで開かれた。読売新聞社が進める伝統文化振興プロジェクト「Ａｃｔｉｏｎ！伝統文化」の一環で、連携協定を締結した日本政策投資銀行に、日本工芸産地協会を加えた３者が共催した。開会にあたり、林官房長官がビデオメッセージを寄せ、読売新聞グループ本社