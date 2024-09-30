神奈川県警厚木警察署がコーヒーメーカーと連携し、コーヒーを配って交通安全を呼びかけました。30日午前、厚木市の小田急・本厚木駅前で配られていたのは、近くに工場を持つ「株式会社ユニカフェ」が寄贈したコーヒー800袋。神奈川県警厚木署の警察官らが「無事故」と「コーヒー」をかけ「無事故（コ）ーヒー」と名付けて通行人に配り、交通事故の防止を呼びかけました。株式会社ユニカフェ・芝谷博司社長「コーヒー持ち帰ってい