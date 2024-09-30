最多7部門にノミネートされた百想芸術大賞2024でテレビ部門大賞を受賞、第3回青龍シリーズアワードでも大賞も受賞と、各賞総なめ状態の大旋風を巻き起こしたディズニープラス「スター」で配信中の韓国ドラマ『ムービング』。本作は、配信直後より世界的大ヒットとなり、2023年ディズニープラスで最も視聴された韓国ドラマオリジナル作品となった。そんな『ムービング』を筆頭に