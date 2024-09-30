9月26日にエスコンフィールドHOKKAIDOで行われた北海道日本ハムファイターズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの一戦で、日本ハム・清宮幸太郎が放った“芸術的すぎる勝ち越し弾”が、野球ファンの間で話題となっている。【映像】“美しすぎる”清宮の特大アーチ1-1の同点で迎えたこの試合の6回裏・日本ハムの攻撃、1死走者なしの場面で打席に立った3番・清宮は、ここまで好投の楽天先発・古謝樹が投じた初球、真ん中やや内寄りに甘