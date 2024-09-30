俳優の黒木メイサさん、永山瑛太さん、夏木マリさん、歌手のYOASOBIさんら豪華芸能人が、『GUCCI COSMOS AN EXPLORATION OF HERITAGE グッチ日本上陸60周年記念展』のフォトコールに登壇しました。【写真を見る】【YOASOBI】GUCCIを身にまとい「すごくラグジュアリー」「ちょっとロックな要素も」YOASOBIのふたりは、黒のコートとニーハイのロングブーツ、グレーのロングコートで登場。今回のファッションのポイントについて聞かれ