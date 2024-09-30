30日午後8時40分ごろ、奈良市西木辻町の商店街で建物が燃えていると、近くの住民から消防に通報があった。燃え上がる建物=2024年9月30日午後9時27分、奈良市西木辻町、佐藤道隆撮影奈良署によると、出火したのは古書店とみられ、隣家にも燃え広がったという。現場は奈良町（ならまち）と呼ばれる古い民家や店舗などが集まる一角。