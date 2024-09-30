「ユーザーのおよそ3人に1人がカフェインの取り過ぎを気にしている」という調査結果を踏まえて、キリンが「身近な飲み物である緑茶でも、カフェインを気にせずおいしく楽しんでいただきたい」という思いで生み出したという「キリン 生茶 おいしいカフェインゼロ」が2024年9月24日(火)に発売されたので、実際に飲んでみました。生茶 カフェインゼロ｜キリン 生茶｜キリンhttps://www.kirin.co.jp/softdrink/namacha/decaf.html「キ