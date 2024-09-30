aespaのKARINAが、美しいビジュアルを披露した。KARINAは9月29日、自身のInstagramを通じて、ハートの絵文字と共に数枚の写真を掲載した。写真には、アイスを食べているKARINAの日常の姿が収められている。ジーンズに白いレースの服を着たKARINAは、スリムな美ボディをアピールしている。ウェーブのかかったロングヘアに、大きなリボンをつけた彼女は、清純な女神のようなビジュアルを誇り、感嘆を誘う。写真を見たネットユーザー