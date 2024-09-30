歌手で俳優の杉良太郎（80）が芸能活動60周年、福祉活動65周年を記念したパーティーを行った。序盤は「杉良太郎ショー」としてマイクを握り登場。最新曲「花のふるさと」や「すきま風」など5曲を歌唱。その後「私一人では心持たないので、助っ人を呼びます」と、妻で歌手の伍代夏子を呼び込んだ。そしてデュエットで「angel―天使を見つけた―」を歌い上げた。15歳の時から刑務所への慰問活動を続けていることもあって、芸能界