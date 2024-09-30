東京六大学野球リーグ戦は30日、3回戦2試合が行われ、明大と早大がともに2勝1分けで勝ち点2とした。明大は延長10回に木本圭一内野手（3年）が今季1号の左越え決勝ソロで2―1で慶大に勝利。今秋ドラフト1位候補の遊撃手・宗山塁内野手（4年）は1安打。これで今季成績は5試合に出場し、打率・333、2本塁打、7打点とした。開幕からの2カードを負けなしで勝ち点2とし、23年春以来の優勝へ視界良好。「慶応さんの粘りで簡単には勝た