アルカリ土壌を改良してモクズガニを養殖中国寧夏回族自治区19日、北廟村で地元産のチュウゴクモクズガニを見せる村の幹部。（賀蘭＝新華社記者/劉海）【新華社銀川9月30日】中国寧夏回族自治区銀川市賀蘭県洪広鎮の北廟村では養殖カニの収穫期を迎え、豊作の喜びにあふれている。村民は、アルカリ性土壌を改良した池で大きく育ったチュウゴクモクズガニを捕まえ、梱包してオンラインで販売するという忙しくも充実した日々を過