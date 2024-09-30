自民党の石破茂新総裁は３０日、党本部で記者会見を行い、衆院選を１０月２７日投開票で行う方針を表明した。衆院を９日に解散し、衆院選公示は１５日とする考えだ。石破氏は１日召集の臨時国会で第１０２代首相に指名され、皇居での首相親任式と閣僚認証式を経て新内閣を発足させる。石破氏は「新政権はできる限り早期に国民の審判を受けることが重要だと考えている」と強調した。首相就任から８日後の解散、２６日後の投開票