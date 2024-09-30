「悔しいけれど楽しかった初めての五輪。これからも何回でも出たい」クライミング界の新ヒロイン・森秋彩（もり・あい、21）。筑波大学3年生は、濃密な夏を経て心身ともに成長した。ボルダー第1課題で制限時間オーバーも得意のリードで暫定1位に2024パリ五輪で日本のメダル獲得数は、アメリカ、中国に続く3位。金メダル20、銀メダル12、銅メダル13、合計45個の好成績だった。クライミング男子では、高校3年生、安楽宙斗（あんらく