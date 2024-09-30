◆パ・リーグソフトバンク１―０オリックス（３０日・みずほペイペイドーム福岡）オリックス・山下舜平大投手がシーズン最終登板でプロ初完投を記録した。「最後になるんで、行けるところまで行こうとは思った。代われと言われるまで、いくつもりだった」と８回を１１３球、４安打１失点の力投。課題の制球面も１四球にとどめ、最終イニングに計測した１５７キロもこの日の最速だった。昨年はプロ初勝利を含む９勝。飛躍が期待