将棋の永瀬拓矢九段（32）が藤井聡太王座（22）＝王将を含む7冠＝に挑む第72期王座戦5番勝負第3局は30日、京都市のウェスティン都ホテル京都で行われ、永瀬九段が藤井王座に156手で敗れ3連敗。最終盤に大逆転を許す悔しい終戦となった。どちらに流れが傾くか分からない終盤戦となったが、ジリジリと永瀬九段が藤井王座を追い詰める展開に。しかし、優勢で迎えた開始から11時間25分すぎ、藤井王座に続き自らも1分将棋に。その最