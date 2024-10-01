公明党の石井啓一代表は３０日のＢＳフジ番組で、自民党の石破茂総裁が掲げた「アジア版北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）」構想に対し否定的な見解を示した。「これまでの政府見解と違うし、一内閣でできるかも分からない」と述べた。石井氏は「総裁選で石破氏が独自色を出すために主張したものだ。（首相になれば）現実的な路線にならざるを得ない」と指摘。石破氏から提案があれば「徹底的に議論していく」と語った。政治改革